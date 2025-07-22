Мэр Киева прибыл на митинг против притеснения антикоррупционных органов

Мэр Киева Кличко присоединился к протестующим против ликвидации НАБУ и САП

Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на митинг против закона, подрывающего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Кличко прибыл на митинг против ликвидации НАБУ и САП», — написал он.

По данным украинских СМИ, митинги проходят в Киеве и Львове. В столице протестующие собрались у театра имени Ивана Франко. Организатором выступил Центр противодействия коррупции Украины, ранее анонсировавший протест в своем Telegram-канале.

22 июля ветеран Вооруженных сил Украины Дмитрий Козятинский призвал граждан провести акцию протеста у офиса президента Владимира Зеленского в Киеве. Поводом стало решение Верховной рады о сокращении полномочий НАБУ и САП.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что масштабные обыски, которые были организованы в НАБУ, инициированы главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Служба безопасности Украины после обысков в НАБУ заочно предъявила обвинения депутату Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Федору Христенко, уехавшему из страны. По версии следствия, парламентарий отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Ранее в России объяснили обыски и задержания в антикоррупционном бюро Украины.