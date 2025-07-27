На Западе заявили о падении Зеленского с «пьедестала демократии»

FT: Зеленский пал с пьедестала демократии из-за борьбы с НАБУ

В странах Запада сильно разочаровались украинским президентом Владимиром Зеленским из-за его действий против антикоррупционных ведомств Украины. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

«По мере того, как усиливалась негативная реакция, Зеленский приказал отступить, пообещав принять новый законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств, но ущерб его репутации внутри страны и за рубежом уже был нанесен», — сказано в статье.

В публикации отмечается, что «отважное и стойкое руководство» Зеленского «вознесло его на пьедестал демократии», с которого он «рухнул» на текущей неделе.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект подписал Зеленский.

Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее в Японии рассказали, когда Трамп сместит Зеленского с поста президента Украины.