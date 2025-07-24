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Зеленский внес в Раду проект о независимости НАБУ и САП на фоне протестов

«РБК-Украина»: Зеленский внес в Раду законопроект о независимости НАБУ и САП
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Украинский лидер Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Зеленский внес в Раду законопроект с нормами о независимости НАБУ и САП», — говорится в сообщении.

24 июля Зеленский согласовал законопроект о независимости этих антикоррупционных органов Украины.

Законодательная мера по ограничению независимости НАБУ и САП была окончательно принята 22 июля. Президент Украины заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от влияния России. В США и Европейском союзе раскритиковали решение Киева. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

После этого в Киеве начались протесты из-за нового закона. Telegram-канал «Политика Страны» писал, что протестующие выкрикивали речевки «майдана» 2014 года.

Депутат Рады Артем Дмитрук сообщал, что в десятках городов Украины 24 июля в 20:00 (совпадает с мск) начнутся митинги.

Протестные акции должны состояться в Днепре, Виннице, Киеве, Николаеве, Львове, Одессе, Харькове, Полтаве, Чернигове, Черновцах и других городах. В Киеве митинг пройдет в парке возле театра имени Франка, рядом с офисом президента страны Владимира Зеленского.

На Украине проходят первые массовые протесты с начала вооруженного конфликта. С 22 июля на улицы городов выходят тысячи людей. В политическую жизнь страны вернулись публичная критика.

Ранее в США раскрыли «самую большую» ошибку Зеленского.

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