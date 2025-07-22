На Украине ликвидировали независимость антикоррупционных органов

Верховная Рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает в своем Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

«Парламент... по факту ликвидировал всю независимость НАБУ и САП», — написал он.

Как сообщает украинское издание «Страна», НАБУ заявляло, как именно этот законопроект ограничит полномочия ведомства.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что Масштабные обыски, которые были организованы в Национальном антикоррупционном бюро Украины инициированы главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Служба безопасности Украины после обысков в Национальном антикоррупционном бюро заочно предъявила обвинения депутату Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Федору Христенко, уехавшему из страны. По версии следствия, парламентарий отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

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