Путин на заседании Совбеза обсудит морскую политику

Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета безопасности предложил участникам совещания обсудить вопросы, связанные с повышением эффективности национальной морской политики. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас сегодня два вопроса. Один касается вопросов повышения эффективности национальной морской политики», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, глава государства обратился к главе министерства внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой предоставить доклад о мерах, принимаемых в рамках подготовки к проведению Единого дня голосования, с точки зрения обеспечения общественной безопасности.

25 июля Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, совещание проходит в формате видеоконференции. Кроме того, Песков добавил, что на вторую половину дня у Владимира Путина запланирована встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Эта встреча приурочена к завершению весенней сессии в верхней палате парламента.

Ранее Путин назвал технологию, которая определит завтрашний день ВМФ.