Песков анонсировал совещание Путина с членами Совбеза в пятницу

Песков: Путин обсудит с Совбезом актуальные вопросы и встретится с Матвиенко

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, совещание пройдет в формате видеоконференции. Сегодня президент работает в Кремле.

Кроме того, во второй половине дня Путин запланировал встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Переговоры будут приурочены к завершению весенней сессии в верхней палате парламента, заключил Песков.

До этого заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что ведется работа над программой предстоящих переговоров и председателя КНР Си Цзиньпина, которые пройдут в рамках визита российского лидера в Китай в сентябре.

Ожидается отдельная программа двусторонних переговоров. В настоящее время по ним согласовываются отдельные элементы, возможные документы, которые будут приняты в ходе предстоящей встречи, добавил Руденко.

Ранее Зеленский рассказал о продвижении по вопросу встречи с Путиным.