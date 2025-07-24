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Путин назвал технологию, которая в будущем определит облик ВМФ

Путин: морские роботизированные комплексы определят завтрашний день ВМФ
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что морские роботизированные комплексы будут играть определяющую роль в будущем Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе совещания, посвященного стратегии развития подводных сил ВМФ РФ, Владимир Путин отметил, что обстановка, связанная с подводными морскими многофункциональными роботизированными комплексами, во многом определит завтрашний день ВМФ. В связи с этим он подчеркнул, что приоритетной задачей является обеспечение российского первенства в данной области.

В начале июля Путин выразил поддержку идее создания специализированной зубной щетки, предназначенной для военнослужащих ВС РФ. Во время посещения выставки, представляющей участников конкурса развивающихся российских брендов «Знай наших», глава государства ознакомился с продукцией различных компаний. Руководитель предприятия по производству зубных щеток «Технопро» Александр Белов рассказал президенту о регулярных поставках продукции своей компании российским военнослужащим, участвующим в СВО. Белов выразил желание разработать высококачественную российскую зубную щетку, специально предназначенную для военных, и обратился к президенту с просьбой разрешить ему принять участие в создании такого продукта.

Ранее сообщалось, что российская атомная подлодка «Белгород» произвела фурор в США.

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