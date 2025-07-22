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В США заявили о поворотном моменте в конфликте на Украине

Офицер Макгрегор: грядущий поворотный момент на Украине разочарует Запад
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Евгений Биятов/РИА Новости

В ближайшее время в рамках конфликта на Украине наступит поворотный момент, который окажется «разочарованием для Запада». Об этом на своем YouTube-канале заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Сейчас будет очередной поворотный момент, который обернется разочарованием для Запада», — подчеркнул он.

По словам военного, никто не знает, что будет после того, как истечет 50-дневный срок ультиматума президента США Дональда Трампа в адрес России, однако Украине «легче не станет, это точно».

14 июля Трамп выступил с заявлением об украинском конфликте. Американский лидер отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ответ на это экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что ультиматум президента США, касающийся торговых пошлин в отношении партнеров РФ, выгоден Москве. По его словам, российское командование к осени ожидает изменения ситуации на фронте.

Ранее в США раскрыли причину угроз Трампа России.

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