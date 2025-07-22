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В США раскрыли причину угроз Трампа России

The Hill: Трамп начал угрожать России из-за своей жены Мелании
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп начал угрожать России из-за своей жены Мелании Трамп. Об этом пишет The Hill со ссылкой на конгрессмена Дона Бэкона.

«Думаю, мы должны поблагодарить Меланию. Даже президент сказал, что жена каждый день напоминает ему, что Россия бомбит украинские города каждую ночь», — заявил политик.

По словам Бэкона, жена президента каждый день рассказывает ему о произошедшем на Украине.

14 июля Трамп выступил с заявлением об украинском конфликте. Американский лидер отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ответ на это экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что ультиматум президента США, касающийся торговых пошлин в отношении партнеров РФ, выгоден Москве. По его словам, российское командование к осени ожидает изменения ситуации на фронте.

Ранее в Белом доме высказались об усилиях Трампа над завершением конфликта на Украине.

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