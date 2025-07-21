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Экс-депутат Рады заявил, что ультиматум Трампа выгоден России

Политик Царев: ультиматум Трампа выгоден России
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Al Drago/Pool via CNP/Global Look Press

Ультиматум президента США Дональда Трампа, касающийся торговых пошлин в отношении партнеров РФ, выгоден Москве. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Он предположил, что российское командование к осени ожидает изменения ситуации на фронте.

К слову, как отмечал в интервью газете «Известия» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, заявления США об экономических санкциях и новые поставки вооружения Киеву могут сорвать переговоры по Украине. По его словам, усиливающееся давление на Москву не ведет к мирному урегулированию.

«Я думаю, что в России наше руководство, получая доклады от генералов, рассчитывает, что к осени ситуация на фронте поменяется кардинально. И это была одна из причин, почему мы, в общем-то, не шли на все, когда нам пытались выкрутить руки. И правильно, что не шли», — сказал Царев.

14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о наложении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о перспективах встречи Путина и Трампа.

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