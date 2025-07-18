Иранский посол подтвердил вступление в силу договора о партнерстве с РФ

Посол Ирана Джалали: договор о стратегическом партнерстве с РФ вступил в силу

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном вступил в силу. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил посол Тегерана в Москве Казем Джалали.

У дипломата спросили, когда документ должен вступить в силу. Также журналисты поинтересовались, оповестил ли Иран Россию о завершении всех необходимых внутригосударственных процедур, касающихся ратификации договора.

«Он уже обязателен к исполнению», — ответил Джалали.

Посол обратил внимание, что документ уже прошел ратификацию в Федеральном собрании РФ и был подписан президентом страны Владимиром Путиным. Парламент Ирана также ратифицировал договор, после чего он был утвержден Советом стражей конституции и издан главой государства Масудом Пезешкианом в качестве закона.

«В обеих странах в настоящий момент он имеет форму закона и, естественно, вступил в силу», — подчеркнул дипломат.

Путин и Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем партнерстве между РФ и Ираном в январе 2025 года. Российский лидер назвал документ «прорывным» и отметил, что в нем установлены амбициозные цели.

Согласно заявлениям официальных представителей обеих стран, договор охватывает широкий спектр областей. Среди них — сотрудничество в сферах обороны и энергетики, промышленности, сельском хозяйстве, культуре, науке и финансовых вопросах.

Ранее Путин рассказал, что РФ предпринимает усилия для содействия жителям Ирана на фоне эскалации на Ближнем Востоке.