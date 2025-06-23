Путин заявил о содействии РФ иранскому народу

Россия предпринимает усилия для оказания содействия иранскому народу на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

«У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», — сказал Путин.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что от диалога России и США зависит возможность выхода на урегулирование по многим направлениям. Он подчеркнул, что для Москвы имеют важное значение как стратегическое партнерство с Тегераном, так и восстановление отношений с Вашингтоном.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее в Кремле отметили право стран на развитие мирной атомной отрасли.