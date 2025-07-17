Президент Украины Владимир Зеленский, когда говорил о тяжелой доле страны, забыл упомянуть, что испытания выпали на украинский народ по его вине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, пишет РИА Новости.

«Он, правда, не сказал, что выпали эти испытания на долю украинского народа из его же собственного кармана, куда он так старательно запихивает доллары и евро», — высказалась Захарова.

Дипломат добавила, что Зеленский забыл сказать, что страна по его вине практически потеряла свою государственность и превратилась в колонию стран Запада. По ее словам, ради сохранения власти он готов принести в жертву миллионы украинцев и саму Украину.

15 июля Зеленский в необычной манере поздравил украинцев с Днем государственности, употребив название никогда не существовавшей страны. В частности, он поздравил «с Днем крещения Руси — Украины!».

По словам Захаровой, придуманная Зеленским концепция «Руси-Украины» обречена на провал, так как является псевдоисторической. Она считает, что это указывает на «маниакальное желание» сделать Украину единственной наследницей настоящей Киевской Руси.

Ранее Зеленский захотел «вернуть войну на территорию России».