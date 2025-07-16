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Зеленский захотел «вернуть войну на территорию России»

Зеленский заявил, что Украине нужно «вернуть войну на территорию России»
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Suzanne Plunkett/Reuters

Украина должна «вернуть войну на территорию России», параллельно развивая собственное производство оружия. С таким утверждением выступил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Как сообщил украинский лидер, в настоящее время украинское оружие составляет почти 40% от того, что используется на фронте частями ВСУ.

«Но нам нужно еще больше. И что нам нужно, так это больше возможностей для того, чтобы вернуть войну на территорию России», — утверждает он.

По словам Зеленского, Украина должна достичь уровня 50% вооружений украинского производства в течение первых шести месяцев работы нового правительства.

Незадолго до этого Верховная рада поддержала отставку украинского кабинета министров во главе со Шмыгалем, «за» проголосовал 261 парламентарий. Всего в голосовании приняли участие 320 депутатов. Из них четверо воздержались, 55 — не голосовали.

Ранее Зеленский назвал главное различие между Байденом и Трампом.

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