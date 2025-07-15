Зеленский поздравил украинцев с днем крещения «Руси — Украины»

Украинский президент Владимир Зеленский 15 июля в необычной манере поздравил граждан с Днем государственности, употребив название никогда не существовавшей страны. Обращение Зеленского опубликовано в его Telegram-канале.

«Украинцы здесь были, украинцы здесь есть, украинцы здесь будут. <...> С Днем Государственности, дорогие граждане! С Днем крещения Руси — Украины!» — написал украинский лидер.

2 июля Зеленский указом лишил митрополита Украинской православной церкви Онуфрия украинского гражданства.

В прошлом году украинский лидер подписал закон, который позволяет запретить в стране все церкви, связанные с РПЦ. В первую очередь это угрожает УПЦ, на которую продолжаются гонения на фоне конфликта с Россией. Хотя УПЦ еще в начале военных действий осудила Москву и объявила о полном разрыве с РПЦ, положения документа все равно позволяют объявить ее вне закона. Что, в свою очередь, даст право без суда выгнать приходы УПЦ из ее храмов на улицу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Зеленскому выделили именное место в центральной синагоге Киева.