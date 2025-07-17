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В МИД рассказали о провале псевдоистории Зеленского об Украине

Захарова: псевдоистория Зеленского «Русь-Украина» обречена на провал
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Bernadett Szabo/Reuters

Придуманная украинским президентом Владимиром Зеленским концепция «Руси-Украины» обречена на провал. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Это подчеркивает маниакальное желание сделать, как они это говорят, Киевскую Русь — Украину единственной наследницей настоящей Киевской Руси», — заявила дипломат.

Захарова считает концепцию Зеленского «Русь-Украина» псевдоисторической и уверена в ее провале. Также официальный представитель российского МИД предупредила о бесполезности попыток Киева заменить настоящую историю.

Зеленский 15 июля в необычной манере поздравил граждан с Днем государственности, употребив название никогда не существовавшей страны. В частности он поздравил «с Днем крещения Руси — Украины!».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя слова украинского президента о крещении «Руси-Украины» указал, что любое обсуждение Зеленским церковной тематики выглядит цинично на фоне происходящего с православными людьми в республике.

Ранее митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия лишили украинского гражданства.

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