Совфед одобрил увеличение пособия беременным студенткам

Совфед увеличил пособие по беременности для студенток до прожиточного минимума

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому для студенток и аспиранток пособие по беременности и родам увеличится до уровня регионального прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива затронет девушек, которые проходят обучение на очном отделении, либо в организациях дополнительного профобразования или научных организациях.

На данный момент пособие выплачивается в размере стипендии за 140 дней отпуска по беременности. При учете, что средняя сумма стипендии составляет 2 — 5 тыс. рублей, итоговая выплата составляла от 9,3 до 23,3 тыс. рублей.

В пояснительной записке к документу указывается, что с 1 января по всей территории страны прожиточный минимум составляет 19 329 рублей. Таким образом, суммарный размер пособия для беременных студенток составит в среднем 90 202 рубля.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года при подписании президентом России Владимиром Путиным.

До этого кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что повышение пособия по беременности студенткам до 100% размера регионального прожиточного минимума — хорошая мера, однако этого недостаточно.

По его словам, эту сумму нужно увеличивать до среднего уровня зарплат по региону.

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