На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Совфед одобрил увеличение пособия беременным студенткам

Совфед увеличил пособие по беременности для студенток до прожиточного минимума
true
true
true
close
beauty-box/Shutterstock/FOTODOM

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, согласно которому для студенток и аспиранток пособие по беременности и родам увеличится до уровня регионального прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива затронет девушек, которые проходят обучение на очном отделении, либо в организациях дополнительного профобразования или научных организациях.

На данный момент пособие выплачивается в размере стипендии за 140 дней отпуска по беременности. При учете, что средняя сумма стипендии составляет 2 — 5 тыс. рублей, итоговая выплата составляла от 9,3 до 23,3 тыс. рублей.

В пояснительной записке к документу указывается, что с 1 января по всей территории страны прожиточный минимум составляет 19 329 рублей. Таким образом, суммарный размер пособия для беременных студенток составит в среднем 90 202 рубля.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года при подписании президентом России Владимиром Путиным.

До этого кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил, что повышение пособия по беременности студенткам до 100% размера регионального прожиточного минимума — хорошая мера, однако этого недостаточно.

По его словам, эту сумму нужно увеличивать до среднего уровня зарплат по региону.

Ранее Голикова заявила, что россияне ориентируются на многодетность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами