В России назвали недостаточным повышение пособия по беременности студенткам до МРОТ

Повышение пособия по беременности студенткам до 100% размера регионального прожиточного минимума — хорошая мера в качестве первого шага по улучшению ситуации с этой категорией молодых матерей. Но эту сумму нужно увеличивать до среднего уровня зарплат по региону, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«В настоящее время размер пособия по беременности и родам для студенток учебных заведений составляет сумму, не превышающую размера стипендии. Эта сумма рассчитывается за 140 календарных дней в тот период, на который дается отпуск по беременности и родам. И эта сумма в зависимости от региона и вуза составляет от 9 тыс. до 23 тыс. рублей. Это сумма не достаточна для физического выживания одного человека. Планируется поднять эту сумму до прожиточного минимума по региону — где-то в среднем 23-25 тыс. рублей. Конечно, эта сумма тоже очень мала, но на нее по крайней мере можно приобрести какие-то базовые продукты и лекарства», — отметил Зайнуллин.

Он добавил, что эта мера нужна, но недостаточна, потому что период беременности и родов требует повышенных расходов: нужно создать более комфортные условия жизни, отказываться от каких-то заработков, увеличить расходы на лекарства и медицинские услуги и так далее.

Плюсом этой меры экономист назвал то, что она хоть как-то, хоть минимально, но все же поддержит беременных учащихся учебных заведений. По мнению экономиста, это поспособствует повышению рождаемости, улучшению качества жизни, уменьшение стресса и, в общем-то, улучшению здоровья самих матерей и их детей. Из минусов меры эксперт выделил необходимость дополнительных расходов Социального фонда, но назвал их вполне оправданными — повышение рождаемости, улучшение качества жизни населения являются приоритетами в национальной политике.

⁠Госдума 8 июля приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума.

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