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Голикова заявила, что россияне ориентируются на многодетность

Голикова: граждане России хотят иметь детей, ориентируются на многодетность
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Россияне хотят иметь детей и ориентируются на многодетность. Об этом в ходе совещания по социальным вопросам заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

«Мы, как вы (президент РФ Владимир Путин — прим. ред.) помните, подвели итоги Года семьи на заседании Государственного Совета в конце года, и в целом отмечаем достаточно серьезные и позитивные изменения по ориентированности наших граждан на то, что они хотят иметь детей, и на многодетность,» — заявила она.

В ходе совещания Голикова уведомила, что с 1 сентября 2025 года студентки, обучающиеся очно, смогут получать увеличенное пособие по беременности и родам. По ее словам, теперь размер выплат будет рассчитываться не от стипендии, как это было раньше (в среднем 2 — 5 тыс. рублей), а исходя из прожиточного минимума в регионе проживания. Таким образом, средний размер пособия составит около 90 тыс. рублей.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 14 июля, Путин планирует провести совещание с правительством по вопросам здравоохранения, демографии и других социальных аспектов.

Ранее в Госдуме рассказали, как беременным дополнительно получить 12 тысяч рублей.

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