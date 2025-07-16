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В Германии назвали хитрым ходом Трампа заявление по России

Berliner Zeitung сочла хитрым ходом Трампа отсрочку введения пошлин для России
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа установить 50-дневную отсрочку на введение против РФ и ее торговых партнеров пошлин в 100% является хитрым ходом. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

В статье отмечается, что благодаря 50-дневному мораторию глава Белого дома нашел способ спасти себя от затруднительного положения. Издание указывает, что «с одной стороны, Трамп желает сохранить свои притязания на то, чтобы войти в историю как президент мира». А с другой стороны, американский лидер понимает, что тарифы на перевозку товаров с основными торговыми партнерами США, в том числе европейскими, негативно отразятся на мировой экономике.

Berliner Zeitung считает, что Трамп благодаря своим решениям избежал ответственности за поражение Украины, что в будущем позволит возложить неудачи Киева на европейские страны.

Накануне Трамп заявил, что не считает объявленный им срок в 50 дней для достижения сделки по Украине «очень длинным».

14 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой, и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%.

Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе ПВО Patriot, — однако платить за них будут страны ЕС.

Что еще сказал Трамп и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли, как Россия использует отведенные Трампом 50 дней.

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