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Трамп оценил возможность заключить сделку по Украине за 50 дней

Трамп заявил, что сделки по Украине можно достичь быстрее, чем за 50 дней
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает объявленный им срок в 50 дней для достижения сделки по Украине «очень длинным». Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп добавил, что будет «слишком плохо», если за 50 дней не удастся достичь сделки по Украине.

До этого сообщалось, что изменение риторики президента США в отношении России не связано с новым стратегическим мировоззрением американского лидера, скорее глава Белого дома почувствовал себя оскорбленным.

14 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой, и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%.

Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе ПВО Patriot, — однако платить за них будут страны ЕС.

Что еще сказал Трамп и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Швеция подключилась к плану Трампа по вооружению Украины.

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