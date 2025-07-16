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В США раскрыли, как Россия использует отведенные Трампом 50 дней

AP: Россия использует отведенные Трампом 50 дней для летнего наступления
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Евгений Биятов/РИА Новости

Ближайшие 50 дней, отведенные президентом США Дональдом Трампом для заключения соглашения на Украине, Россия использует для продолжения своего «летнего наступления». Такую оценку дает агентство Associated Press.

По мнению авторов, у Москвы появилось «дополнительное время», в то время как нехватка живой силы и боеприпасов вынуждает ВСУ сосредотачиваться на удержании позиций.

Как пишет агентство, ВС РФ приближаются к Покровску и Константиновке в ДНР, методично беря под контроль населенные пункты вблизи городов, в попытке отрезать пути снабжения ВСУ. Переход городов к России позволит продвинуться к Славянску и Краматорску, подготовив почву к взятию под контроль всей ДНР, говорится в тексте.

Кроме того, при таком развитии событий откроется путь на Днепропетровскую область, пишут журналисты.

«Распространение боевых действий на Днепропетровск может подорвать моральный дух украинцев и дать Кремлю больше рычагов влияния на любых переговорах», — говорится в тексте.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что президент России Владимир Путин намерен продолжать спецоперацию на Украине, пока Запад не согласится на выдвинутые Москвой условия мира, не обращая внимание на угрозы американского лидера Дональда Трампа об ужесточении санкций.

Ранее в Раде призвали Запад кроме оружия помочь и «живой силой».

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