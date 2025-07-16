Зеленский уверен, что Трамп решит конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп сможет положить конец конфликту на Украине. Об этом в интервью Newsmax заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Президент Байден не смог положить конец этой войне. Я уверен, что президент Трамп сможет это сделать. Думаю, в этом и будет главное отличие», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, в Киеве уверены, что Трамп сможет ввести против России «мощные санкции, которые невозможно будет обойти».

При этом в том же интервью украинский лидер отметил, что Украина «готова к действиям» в случае получения дальнобойного оружия.

Он оговорился, что Украине «не обязательно» будет использовать это вооружение, но необходимо, чтобы «Россия знала о его существовании».

15 июля Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп предостерег Украину от атак по Москве.