На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский уверен, что Трамп решит конфликт на Украине

Зеленский: Трамп сможет решить конфликт на Украине
true
true
true
close
Jaimi Joy/Reuters

Президент США Дональд Трамп сможет положить конец конфликту на Украине. Об этом в интервью Newsmax заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Президент Байден не смог положить конец этой войне. Я уверен, что президент Трамп сможет это сделать. Думаю, в этом и будет главное отличие», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, в Киеве уверены, что Трамп сможет ввести против России «мощные санкции, которые невозможно будет обойти».

При этом в том же интервью украинский лидер отметил, что Украина «готова к действиям» в случае получения дальнобойного оружия.

Он оговорился, что Украине «не обязательно» будет использовать это вооружение, но необходимо, чтобы «Россия знала о его существовании».

15 июля Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп предостерег Украину от атак по Москве.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами