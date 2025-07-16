Трамп предостерег Украину от атак по Москве

Трамп заявил, что Зеленскому не стоит говорить об ударах по Москве

Президент США Дональд Трамп заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому не стоит говорить об ударах по Москве. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам перед отъездом из Белого дома, передают «Известия».

«Ему не следует нацеливаться на Москву», — сказал Трамп.

Американский лидер уточнил, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта.

Трамп вновь подчеркнул, что в продолжающемся три года конфликте виноват не он, а его предшественник на посту президента Соединенных Штатов Джо Байден.

До этого Трамп заявил, что президент России Владимир Путин хочет добиться урегулирования конфликта на Украине. Однако глава Белого дома выразил мнение, что намерения РФ пока якобы не подтверждаются действиями.

15 июля Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт усмотрел важную деталь в угрозе Трампа ввести пошлины через 50 дней.