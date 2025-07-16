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Зеленский заявил, что «готов к действиям» при одном условии

Зеленский заявил о готовности к действиям при получении дальнобойного оружия
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Suzanne Plunkett/Reuters

Украина «готова к действиям» в случае получения дальнобойного оружия. Об этом в интервью телеканалу Newsmax заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы готовы показывать силу», — сказал он, отвечая на вопрос журналистки, собирается ли Украина наносить удары вглубь территории РФ в случае получения дальнобойного оружия.

Он оговорился, что Украине «не обязательно» будет использовать это вооружение, но необходимо, чтобы «Россия знала о его существовании».

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому не стоит говорить об ударах по Москве.

Также Трамп заявил, что президент России Владимир Путин хочет добиться урегулирования конфликта на Украине. Однако глава Белого дома выразил мнение, что намерения РФ пока якобы не подтверждаются действиями.

15 июля Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт усмотрел важную деталь в угрозе Трампа ввести пошлины через 50 дней.

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