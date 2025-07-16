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Экс-премьер Украины прокомментировал заявление Трампа о поставках оружия Киеву

Азаров: заявление Трампа о поставках оружия усиливает конфликт на Украине
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U.S. Air Force/Global Look Press

Заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о поставках оружия Киеву фактически усиливает военный конфликт на Украине. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший глава украинского кабинета министров Николай Азаров.

Он отметил, что в настоящее время позиция администрации Трампа меняется в худшую сторону. Президент США своим объявлением о поставках вооружений фактически усилил военный конфликт.

Азаров назвал украинскую власть марионеточной и несамостоятельной, полностью финансируемой Западом и зависимой от него в поставках вооружений и даже необходимого оборудования для обеспечения ремонта тепловых станций. Поэтому в Киеве способны лишь беспрекословно выполнять приказы западных государств, в том числе и по срыву дипломатических усилий России по разрешению конфликта.

15 июля газета Washington Post сообщила, что Трамп может разрешить Украине применять американские ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России.

Ранее Трамп удивил союзников США новыми планами по вооружению Украины.

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