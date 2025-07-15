Трамп удивил союзников США новыми планами по вооружению Украины

Слова президента США Дональда Трампа о новом плане поставок американского оружия Украине через страны НАТО сильно смутили союзников. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Авторы статьи отмечают, что пока непонятно, на какой стадии находится планирование этих стремлений, и представители министерства обороны, и союзники США выразили негодование после пресс-конференции, на которой американский лидер заявил о плане поставок оружия Киеву.

Также два представителя стран НАТО сообщили журналистам, что их пока не проинформировали о деталях плана Трампа и они не понимают, как именно будут в нем участвовать. Вашингтону и альянсу еще предстоит согласовать ключевые аспекты поставок, говорится в статье.

Накануне Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.