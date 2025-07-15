На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп удивил союзников США новыми планами по вооружению Украины

Politico: страны НАТО смутили слова Трампа о поставках Украине альянсом оружия
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Слова президента США Дональда Трампа о новом плане поставок американского оружия Украине через страны НАТО сильно смутили союзников. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Авторы статьи отмечают, что пока непонятно, на какой стадии находится планирование этих стремлений, и представители министерства обороны, и союзники США выразили негодование после пресс-конференции, на которой американский лидер заявил о плане поставок оружия Киеву.

Также два представителя стран НАТО сообщили журналистам, что их пока не проинформировали о деталях плана Трампа и они не понимают, как именно будут в нем участвовать. Вашингтону и альянсу еще предстоит согласовать ключевые аспекты поставок, говорится в статье.

Накануне Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами