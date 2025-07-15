Трамп может разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России

Президент США Дональд Трамп может разрешить Украине применять ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Трамп не упомянул, что военная помощь может также включать разрешение на использование нового мощного наступательного оружия. Источник, участвовавший в принятии решения, сообщил, что разрешение, вероятно, будет включать санкцию на использование 18 ракет большой дальности ATACMS, которые сейчас находятся на Украине», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что эти ракеты не долетят до Москвы или Санкт-Петербурга, однако поразят военные базы, аэродромы и склады в глубине России.

Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал.

Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем ПВО Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Несмотря на громкое заявление, реакция европейских столиц и атмосфера в Вашингтоне ярко отражают разочарование — «объявление оказалось скромнее, чем ожидали», пишет немецкий журнал Spiegel.

Ранее Трамп нашел единственный способ склонить Россию к миру.