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Стало известно, с кем еще из руководства Украины, кроме Зеленского, встретился Келлог

Келлог: встретился вчера с Умеровым, Будановым и Сырским
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Press Service Of The President Of Ukraine/AP

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в ходе визита в Киев, кроме Владимира Зеленского встретился с министром обороны страны Рустемом Умеровым, руководителем украинского главного управления разведки (ГУР) минобороны Кириллом Будановым и главкомом Вооруженных сил Украины Александром Сырским. Об этом Келлог написал на своей странице в соцсети X.

«Встретился вчера с Умеровым, Будановым и Сырским. Мы обсудили продолжающуюся войну и серьезные пути к справедливому миру», — сказано в посте.

Келлог 14 июля сообщил, что обсудил с Зеленским поставки оружия Украине. Он добавил, что данная сделка позволит поддержать оборону Украины, а также усилить единство НАТО.

14 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе ПВО Patriot, — однако платить за них будут страны ЕС. Что сказал Трамп и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву.

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