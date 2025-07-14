Келлог встретился с Зеленским в Киеве

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог в понедельник сообщил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Зеленским поставки оружия Украине. Об этом политик написал в соцсети Х.

«Сегодня в Киеве встречаюсь с президентом Зеленским, чтобы обсудить знаковую сделку президента Трампа с НАТО, которая ускорит поставки лучшего оружия на Украину», — написал он.

Келлог добавил, что данная сделка позволит поддержать оборону Украины, а также усилить единство НАТО.

14 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе ПВО Patriot, — однако платить за них будут страны ЕС. Что сказал Трамп и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву.