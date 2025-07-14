Трамп заявил, что США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву

США и Евросоюз (ЕС) договорились о поставках оружия Украине, расходы лягут на Европу. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, передает ТАСС.

«Европейские страны знают об этом, и сегодня мы достигли договоренности, о которой я попрошу рассказать Марка [Рютте], но сегодня мы договорились, что мы будем поставлять им оружие, а они будут за него платить», — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, США не будут делать какие-либо платежи, не будут покупать это оружие, но собираются производить его.

Американский президент также уточнил, что координацией поставок будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе Мэтью Уитакер.

До этого газета The New York Times сообщила, что политика Трампа в отношении украинского конфликта становится похожа на подход его предшественника Джо Байдена.

Утром 14 июля стало известно, что президент США отправит на Украину зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. По словам главы Белого дома, ЗРК необходимы для защиты Украины, поскольку президент РФ Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит». Трамп не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать Киеву, но добавил, что Брюссель возместит Вашингтону их стоимость.

Ранее Зеленский рассказал о «многоуровневой» договоренности по поставкам ЗРК Patriot.