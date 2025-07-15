В Госдуме раскрыли последствия ультиматума Трампа России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предостерег американского лидера Дональда Трампа от ультиматумов России, поскольку это может поставить его в неловкое положение и затруднить процесс восстановления отношений Москвы и Вашингтона. Его слова приводит «Лента.ру».

«Не надо разговаривать с Россией с ультиматумами, это не только затруднит наши отношения, но и может поставить Трампа в неудобное положение», — сказал Чепа.

Парламентарий считает, что новые требования Трампа усложнят переговорный процесс с Украиной, так как Россия заявляла о готовности к третьему раунду переговоров, но ответа из Киева до сих пор не последовало.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России усомнились, что Трамп передаст Украине долетающие до Москвы ракеты.