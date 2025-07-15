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Лавров оценил требование Трампа закончить конфликт на Украине за 50 дней

Лавров: если бы Киев назвал дату третьего раунда, может, и 30 дней осталось бы
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Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя требование президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине в течение 50 дней, заявил, что при наличии даты третьего раунда переговоров с Киевом можно было бы разрешить ситуацию и за 30 дней. Его слова приводит РИА Новости.

«Если бы на неделе с 22 июня украинская сторона согласилась назвать дату третьего раунда, может быть там бы уже и 30 дней осталось», — заявил он.

По словам Лаврова, российская сторона придерживается установленного плана и защищает свои законные интересы. Он подчеркнул, что «трудно судить», что стоит за решением Трампа.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предостерег американского лидера от ультиматумов России, поскольку это может поставить его в неловкое положение и затруднить процесс восстановления отношений Москвы и Вашингтона.

14 июля американский президент в ходе переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине».

Ранее Орбан призвал ЕС ввести санкции против Украины.

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