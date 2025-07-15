Лавров заявил о готовности России продолжить стамбульский формат переговоров по Украине

США прекрасно знают позицию России на российско-украинских переговорах в Стамбуле, этот формат не исчерпан. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС), передает РИА Новости.

«Наши американские коллеги прекрасно знают нашу позицию. Мы им говорили об этом насчет исчерпанности формата. Он не исчерпан», — сказал дипломат.

14 июля президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о конфликте на Украине. Он отметил, что «очень недоволен» Россией и выдвинул ультиматум: если боевые действия не будут прекращены за 50 дней, то США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%.

Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе зенитный ракетный комплекс Patriot, — однако платить за это будут страны Евросоюза. Что еще сказал Трамп и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что Киев воспринимает слова Трампа как сигнал для продолжения конфликта.