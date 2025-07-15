На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о готовности России продолжить стамбульский формат переговоров по Украине

Лавров: США знают позицию России на переговорах в Стамбуле, формат не исчерпан
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

США прекрасно знают позицию России на российско-украинских переговорах в Стамбуле, этот формат не исчерпан. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС), передает РИА Новости.

«Наши американские коллеги прекрасно знают нашу позицию. Мы им говорили об этом насчет исчерпанности формата. Он не исчерпан», — сказал дипломат.

14 июля президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о конфликте на Украине. Он отметил, что «очень недоволен» Россией и выдвинул ультиматум: если боевые действия не будут прекращены за 50 дней, то США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%.

Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе зенитный ракетный комплекс Patriot, — однако платить за это будут страны Евросоюза. Что еще сказал Трамп и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что Киев воспринимает слова Трампа как сигнал для продолжения конфликта.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами