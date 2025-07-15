В Кремле восприняли слова Трампа как сигнал для продолжения конфликта на Украине

Заявление президента США Дональда Трампа передать НАТО вопрос поставки вооружений на Украину воспринимается Киевом как сигнал для продолжения конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

По его словам, заявление американского лидера весьма серьезное, Москве нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне. Если и когда президент РФ Владимир Путин посчитает необходимым, он обязательно прокомментирует слова Трампа, отметил Песков.

«Похоже, что подобные решения, которые принимаются и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, украинской стороной воспринимаются не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что представители России неоднократно на различных уровнях, в том числе на высшем, заявляли, что Москва ждет предложений Киева о сроках проведения третьего раунда российско-украинских переговоров.

Пресс-секретарь добавил, что Россия сохраняет свою готовность к переговорам, однако предложений со стороны Украины до сих пор не поступило.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.