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В Кремле восприняли слова Трампа как сигнал для продолжения конфликта на Украине

Песков: Путин может сам прокомментировать слова Трампа о России
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MGIMO360 TV/YouTube

Заявление президента США Дональда Трампа передать НАТО вопрос поставки вооружений на Украину воспринимается Киевом как сигнал для продолжения конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

По его словам, заявление американского лидера весьма серьезное, Москве нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне. Если и когда президент РФ Владимир Путин посчитает необходимым, он обязательно прокомментирует слова Трампа, отметил Песков.

«Похоже, что подобные решения, которые принимаются и в Вашингтоне, и в странах НАТО, и непосредственно в Брюсселе, украинской стороной воспринимаются не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны», — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что представители России неоднократно на различных уровнях, в том числе на высшем, заявляли, что Москва ждет предложений Киева о сроках проведения третьего раунда российско-украинских переговоров.

Пресс-секретарь добавил, что Россия сохраняет свою готовность к переговорам, однако предложений со стороны Украины до сих пор не поступило.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.

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