В Кремле усомнились в правдивости призывов Трампа ударить по Москве и Петербургу

Песков: сообщения о призыве Трампа ударить по Москве и Петербургу похожи на фейк

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения американской газеты The Washington Post о том, что Дональд Трамп якобы советовал Владимиру Зеленскому нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу.

По его словам, подобные публикации, как правило, оказываются фейками.

Песков подчеркнул, что подобная риторика в СМИ звучит не впервые, и зачастую не подтверждается. Он также отметил, что даже крупные и ранее уважаемые издания иногда публикуют недостоверную информацию.

Сообщение The Washington Post появилось накануне — издание ссылалось на анонимные источники, утверждая, что Трамп якобы задал Зеленскому вопрос, почему украинские военные не нанесли удар по Москве, и призвал усилить давление также на Санкт-Петербург.

Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус писал, что президент США ужесточил позицию в отношении России по трем причинам. Журналист отметил, что Трамп счел, что президент России Владимир Путин проявляет к нему неуважение, игнорируя призыв к прекращению огня на Украине.

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.