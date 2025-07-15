Трамп обсуждал с Зеленским возможность ударов по Москве и Петербургу

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе спросил главу Украины Владимира Зеленского, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) не нанесли удары по Москве, тот ответил, что мог бы, если бы Киев получил американское оружие. Об этом написал обозреватель The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус.

Кроме того, Трамп заявил Зеленскому, что необходимо усилить давление «не только на Москву, но и на Санкт-Петербург».

По мнению Игнатиуса, президент США ужесточил позицию в отношении России по трем причинам. Журналист отметил, что Трамп счел, что президент России Владимир Путин проявляет к нему неуважение, игнорируя призыв к прекращению огня на Украине.

Во-вторых, американский лидер увидел эффективность ударов по Ирану с помощью бомбардировщиков B-2 и ракет Tomahawk. Кроме того, Трамп убежден, что Путин пойдет на переговоры с украинской стороной «только под угрозой применения большей силы», поэтому Вашингтону пришлось пойти на «эскалацию ради деэскалации», пишет Игнатиус.

Накануне Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.