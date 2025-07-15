Трамп рассказал о своем отношении к Путину

Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом политик сказал в интервью «Би-би-си».

«Я разочарован в нем, но я с ним не закончил. Но я разочарован в нем», — сказал глава Белого дома.

На вопрос о доверии Путину Трамп ответил, что он почти никому не доверяет. По словам американского лидера, ему четыре раза казалось, что ему удастся заключить соглашение с Россией относительно урегулирования на Украине.

Накануне Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США заявили, что ультиматум Трампа только поможет России.