Такер Карлсон предложил лишать гражданства США воевавших на Украине американцев

Американский журналист Такер Карлсон предложил лишать гражданства США граждан, участвовавших в военных действиях за рубежом. Об этом он заявил на конференции организации Turning Point USA во Флориде, сообщает ТАСС.

«Любой, служащий в армии другого государства, должен лишаться американского паспорта», заявил Карлсон, отвечая на вопрос о двойном гражданстве.

Он привел примеры службы американцев в армиях Израиля и Украины. Журналист также предложил ограничить доступ к госдолжностям лицам с двойным гражданством.

17 июня Карлсон заявил в ходе своего выступления в подкасте War Room, что втягивание США в вооруженный конфликт с Ираном может привести к краху американской империи.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Такер Карлсон принес ему свои извинения за критику политики администрации по Ирану.

До этого Трамп назвал Такера Карлсона чокнутым из-за разногласий по Ирану.

Ранее Карлсон заявил, что взял интервью у президента Ирана Пезешкиана.