Трамп назвал Такера Карлсона чокнутым

Президент США Дональд Трамп назвал журналиста Такера Карлсона «чокнутым» после его предупреждения о вмешательстве в конфликт между Ираном и Израилем. Трамп выразил свое недовольство в посте на платформе Truth Social.

«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия!» — написал он.

До этого Карлсон предсказал, что Соединенные Штаты могут столкнуться с катастрофой из-за потенциальной войны с Ираном, утверждая, что американские вооруженные силы не готовы к полномасштабным боевым действиям. Он также раскритиковал президента, обвинив его в «соучастии» в действиях Израиля против Ирана из-за многолетнего финансирования и поставок оружия.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков.

Ранее Такер Карлсон допустил, что Украина причастна к покушению на Трампа