Американский журналист рассказал, чем грозит США конфликт с Ираном

Карлсон: война с Ираном может привести к краху американской империи

Журналист Такер Карлсон заявил в ходе своего выступления в подкасте War Room, что втягивание США в вооруженный конфликт с Ираном может привести к краху американской империи.

Карлсон выразил обеспокоенность тем, что США будут еще более ослаблены из-за происходящего на Ближнем Востоке.

«Думаю, мы увидим конец американской империи. Разумеется, другие страны хотели бы этого. И это представляет собой прекрасную возможность разбить корабль «Америка» на рифах Ирана», — поделился Карлсон.

Он привел в качестве примера вторжение в Ирак, которое фактически сорвало все крупные внутриполитические замыслы Джорджа Буша-младшего, так как США надолго увязли в Ираке.

Также Карлсон уточнил, что вооруженные силы США абсолютно не готовы к реальному военному конфликту, когда нужно не просто «разбомбить крестьян и провозгласить победу».

До этого портал Axios сообщал, что администрация США может передать Израилю противобункерные бомбы в качестве рычага давления на Иран на переговорах по ядерной программе Тегерана.

Ранее Трамп призвал всех эвакуироваться из Тегерана.