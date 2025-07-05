Американский журналист взял интервью у президента Ирана

Американский журналист Такер Карлсон заявил в соцсети Х, что взял интервью у президента Ирана Масуда Пезешкиана.

«Мы только что закончили интервью с Масудом Пезешкианом..., а также с 70-летним кардиохирургом, с которым мы были в состоянии войны всего полторы недели назад», — сказал он в видеосообщении.

По словам журналиста, цель интервью — попытаться узнать у президента, как Иран планирует выстраивать взаимоотношения с Израилем и США.

До этого Карлсон заявил в ходе своего выступления в подкасте War Room, что втягивание США в вооруженный конфликт с Ираном может привести к краху американской империи.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В ночь на 22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Пезешкиан заявил, что Израиль заплатил «ужасную цену» за агрессию против республики.