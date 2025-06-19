Трамп заявил, что Карлсон извинился за критику и назвал его «хорошим парнем»

Президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон принес ему свои извинения за критику политики администрации по Ирану. Запись выступления главы Белого дома опубликовал телеканал C-Span.

По словам Трампа, «Такер — хороший парень». Журналист позвонил президенту США и извинился, потому что посчитал, что сказал что-то слишком резкое.

Трамп подчеркнул, что ценит это.

17 июня Карлсон заявил в ходе своего выступления в подкасте War Room, что втягивание США в вооруженный конфликт с Ираном может привести к краху американской империи.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее Трамп призвал всех эвакуироваться из Тегерана.