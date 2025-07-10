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Глава МИД Украины ответил на вопрос о возобновлении помощи от США

Глава МИД Сибига заявил о позитивных сигналах о возобновлении помощи от США
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о «позитивных сигналах» в вопросе возобновления военной помощи от США. Об этом он сообщил по прибытии на конференцию по восстановлению Украины в Риме, передает «Общественное».

Журналисты спросили у Сибиги, действительно ли США возобновили помощь Украине.

«Позитивные сигналы есть», – ответил глава МИД Украины.

Накануне портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому незамедлительно передать десять ракет для комплексов ПВО Patriot. Также Трамп выразил готовность содействовать в поиске дополнительных каналов поставок.

1 июля США приостановили поставки на Украину систем Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Тогда в Пентагоне пояснили решение необходимостью инвентаризации запасов на фоне опасений их истощения из-за помощи Украине и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находилась в Европе, но их отгрузка была временно заморожена.

Ранее Зеленский анонсировал «жесткие ответы» после удара ВС РФ по Киеву.

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