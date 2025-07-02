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Политика
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США остановили поставки Украине обещанных боеприпасов. Самим не хватает

США приостановили поставки на Украину зенитных ракет и высокоточных боеприпасов
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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press
США приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину, сообщают со ссылкой на свои источники Politico и NBC News. Решение было принято главой политического управления Пентагона Элбриджем Колби после проверки арсеналов. Военные опасаются, что количество боеприпасов армии США слишком сократилось и продолжает сокращаться.

Министр обороны Пит Хегсет несколько недель назад отдал распоряжение провести проверку американских боеприпасов, которые были истощены после поставок на Украину и военных операций на Ближнем Востоке, сообщили источники.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что решение «было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после проверки министерством обороны военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру».

«Сила армии Соединенных Штатов остается неоспоримой — просто спросите Иран», — добавили в Белом доме.

Если по итогам проверки, которая еще продолжается, окажется, что боеприпасов не хватает или они необходимы в других частях мира, поставки на Украину могут задержать на более длительный срок.

Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину. По словам двух официальных лиц министерства обороны, двух представителей конгресса и двух осведомленных источников, среди оружия, поставки которого на Украину задерживаются:

  • десятки противоракет Patriot,
  • тысячи 155-мм осколочно-фугасных гаубичных снарядов,
  • более 100 ракет Hellfire,
  • более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS,
  • десятки ракет класса «земля-воздух» Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатометов.

На заключительной пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге на прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что США пытаются найти ракеты ПВО Patriot для отправки на Украину.

«Они действительно хотят иметь противоракеты, — сказал тогда Трамп. — Как они их называют, Patriot, и мы посмотрим, сможем ли мы сделать некоторые из них доступными [для Украины]».

Президент сказал, что США поставляют оружие Израилю и «вы знаете, что их очень трудно получить». «Они нам тоже нужны», — добавил Трамп.

Украина неоднократно просила США и Европу о дополнительных средства ПВО, поскольку Россия в последние месяцы усилила воздушные атаки, сообщают Politico и NBC News. Во время визита в Вашингтон 5 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил журналистам, что его страна сдерживает российские войска, но нуждается в большем количестве систем ПВО для защиты своих городов. На прошедших выходных министерство обороны Украины заявило, что Россия провела крупнейшую воздушную атаку с февраля 2022 года, выпустив 60 ракет и 477 беспилотников.

Решение Пентагона остановить поставки вызвало опасения среди союзников Украины в конгрессе США.

«Системы ПВО американского производства, включая платформу Patriot, являются основой обороны Украины… Они работают. Они спасают жизни каждый день», — заявила конгрессмен Марси Каптур (демократ от Огайо), сопредседатель украинской фракции конгресса.

Эксперт по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований Том Карако сказал, что решение Пентагона подчеркивает уязвимость Вооруженных сил Украины. «Противовоздушная оборона не выиграет войну за вас, но ее отсутствие быстро приведет к ее проигрышу», — сказал он.

Карако указал на бюджетные документы Пентагона, по которым потребность армии США в противоракетах Patriot выросла в четыре раза. Но даже при увеличении финансирования, сказал он, наращивание производства займет время: «Вы не можете просто щелкнуть выключателем».

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