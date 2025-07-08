Трамп пообещал Зеленскому отправить ракеты для Patriot

Axios: Трамп пообещал Зеленскому отправить десять ракет для Patriot

Президент США Дональд Трамп обещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Во время телефонного разговора американский президент также обещал содействовать в поиске дополнительных каналов поставки.

Издание также отметило, что Трамп накануне общался с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Немецкий лидер просил американского коллегу «разморозить» поставки ракет-перехватчиков Patriot для Украины.

До этого президент США Дональд Трамп пообещал направить Украине «столько оружия, сколько сможет».

Несмотря на заявление американского президента, поставки вооружения Киеву из США по-прежнему приостановлены. Представитель Пентагона в беседе с изданием подтвердил, что сроки возобновления отгрузок пока не определены.

В свою очередь на Украине отметили, что заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении поставок оружия Киеву не гарантирует Украине отсутствие дефицита вооружений в будущем.

Ранее Трампу рассказали о двух вариантах действий по Украине.