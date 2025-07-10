На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский анонсировал «жесткие ответы» после удара ВС РФ по Киеву

Зеленский анонсировал «жесткие ответы» после массированного удара ВС РФ по Киеву
true
true
true
close
Fabrizio Bensch/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после массированного удара ВС РФ по Киеву заявил, что на такие атаки «надо отвечать жестко», и именно так Киев будет делать. Публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, Россия нанесла «массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов», и главной целью был Киев. Он призвал как можно быстрее ввести новые санкции и попросил союзников вкладывать инвестиции в производство оружия для Украины.

«Сегодня буду говорить с партнерами, в частности в рамках коалиции желающих, о дополнительном финансировании для производства дронов-перехватчиков и поставки ПВО для Украины. Задачи абсолютно четкие. На такие российские удары надо отвечать жестко. Именно так и будем отвечать», — написал Зеленский.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что ВС России с помощью беспилотников «Герань» и ракет наносят массированный удар по Киеву. Незадолго до этого стало известно о взрывах в Киеве и Черновцах.

В ночь на 9 июля армия России нанесла один из самых массированных ударов по объектам на территории Украины за все время СВО. По информации Минобороны РФ, российские войска поразили аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Ранее глава МИД Украины отреагировал на массированный удар ВС РФ по Киеву.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами