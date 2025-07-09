Главу МЧС вновь переизбрали председателем совета МОГО

Глава МЧС России Александр Куренков переизбран председателем исполнительного совета международной организации гражданской обороны (МОГО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Александр Куренков вновь избран председателем исполнительного совета МОГО», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, его полномочия распространяются на ближайшие два года. В МЧС отметили, что последние два года именно Россия является председателем организации, чего не было более 90 лет за время ее существования.

До этого Куренков и министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров провели заседание МОГО в Баку. Ключевым вопросом повестки заседания исполнительного совета и генеральной ассамблеи МОГО были выборы генерального секретаря организации, которая объединяет на своей площадке чрезвычайные службы более 60 государств и оказывает гуманитарную помощь по всему миру.

В конце мая Куренков заявил, что МЧС России намерено привести в порядок все объекты гражданской обороны, расположенные на территории страны. В том числе министерство планирует восстановить построенные в прошлом убежища и укрытия.

Ранее президент Российской академии архитектуры сохранил свой пост.