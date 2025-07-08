На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главы МЧС России и Азербайджана приняли участие в заседании МОГО в Баку

Куренков и Гейдаров провели заседание Международной организации гражданской обороны
true
true
true
close
hodim/Shutterstock/FOTODOM

Глава МЧС России Александр Куренков и министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров провели заседание Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ, передает ТАСС.

Накануне Куренков прилетел в Баку для участия в заседании Международной организации гражданской обороны.

Ключевой вопрос повестки заседания исполнительного совета и генеральной ассамблеи МОГО — выборы генерального секретаря этой организации, которая объединяет на своей площадке чрезвычайные службы более 60 государств и оказывает гуманитарную помощь по всему миру.

В конце мая Куренков заявил, что МЧС России намерено привести в порядок все объекты гражданской обороны, расположенные на территории страны. В том числе министерство планирует восстановить построенные в прошлом убежища и укрытия. Как сказал Куренков, система гражданской обороны должна максимально защищать жителей страны. Он отметил, что подведомственное ему министерство будет просить выделить 155 млрд рублей на модернизацию системы по всей стране.

Ранее Путин присвоил Куренкову звание генерал-полковника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами