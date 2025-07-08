Главы МЧС России и Азербайджана приняли участие в заседании МОГО в Баку

Глава МЧС России Александр Куренков и министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров провели заседание Международной организации гражданской обороны (МОГО) в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ, передает ТАСС.

Накануне Куренков прилетел в Баку для участия в заседании Международной организации гражданской обороны.

Ключевой вопрос повестки заседания исполнительного совета и генеральной ассамблеи МОГО — выборы генерального секретаря этой организации, которая объединяет на своей площадке чрезвычайные службы более 60 государств и оказывает гуманитарную помощь по всему миру.

В конце мая Куренков заявил, что МЧС России намерено привести в порядок все объекты гражданской обороны, расположенные на территории страны. В том числе министерство планирует восстановить построенные в прошлом убежища и укрытия. Как сказал Куренков, система гражданской обороны должна максимально защищать жителей страны. Он отметил, что подведомственное ему министерство будет просить выделить 155 млрд рублей на модернизацию системы по всей стране.

Ранее Путин присвоил Куренкову звание генерал-полковника.