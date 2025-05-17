Президент Российской академии архитектуры сохранил свой пост

Российский премьер Михаил Мишустин переутвердил в должности президента Российской академии архитектуры и строительных наук Дмитрия Швидковского. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

Как отмечается в пресс-релизе, Швидковский уже отработал на этом посту уже пять лет. В апреле этого года общее собрание членов академии переизбрало его.

Дмитрию Швидковскому 66 лет. Он родился в Москве в семье архитектора-конструктивиста и историка архитектуры. Образование получил в Московском архитектурном институте по специальности «архитектор, историк архитектуры». В этом учебном заведении Швидковский долгое время работал преподавателем, защитил две диссертации, а в 2007 году возглавил институт в качестве ректора. Сейчас он является доктором искусствоведения, профессором, академиком Российской академии художеств и входит в состав Совета по культуре и искусству при президенте РФ. За годы своей работы Швидковский написал около 400 печатных работ на русском, английском, французском, немецком, итальянском, китайском, арабском, турецком языках.

Ранее Машков рассказал о будущем «Золотой маски».